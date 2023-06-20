Областной резервный фонд в прошлом году увеличили в 9,4 раза

Областной резервный фонд в прошлом году увеличили в 9,4 раза
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Резервный фонд правительства Калининградской области в 2022 году увеличили в 9,4 раза — с первоначальных 850 млн рублей до 8 млрд рублей. Об этом заявил министр финансов региона Виктор Порембский вступая с докладом на профильном комитете заксобрания во вторник, 20 июня.

По словам министра, в течение прошлого года были приняты решения о выделении из резервного фонда в общей сложности порядка 7,3 млрд рублей, а незадействованными остались 653 млн бюджетных ассигнований.

«Кассовые расходы за счет резервного фонда составили 6,6 млрд рублей, в том числе 515 млн рублей направлено на мероприятия по противодействию коронавирусной инфекции, 3,3 млрд рублей — на поддержку экономики в условиях геополитических, экономических и логистических ограничений. Почти 1 млрд рублей — на социальную поддержку населения и 415 млн рублей выделено на удорожание стоимости контрактов», — уточнил Порембский.

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