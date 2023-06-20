В 2022 году бюджет Калининградской области недополучил почти 3 млрд руб. налоговых сборов

В 2022 году бюджет Калининградской области недополучил почти 3 млрд руб. налоговых сборов
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Бюджет Калининградской области недополучил в 2022 году доход от сбора налогов в размере 3 млрд рублей. Об этом сообщила председатель региональной Контрольно-счетной палаты Ирина Сорокина на профильном комитете заксобрания во вторник, 20 июня.

«Хотелось бы отметить, что сумма недоимки по основным налогам и сборам консолидированного бюджета Калининградской области за истекший финансовый год увеличилась на 1,2 млрд рублей или в 1,7 раза и составила почти 3 млрд рублей или почти 4% налоговых сборов консолидированного бюджета», — рассказала Сорокина.

Ранее министр финансов региона Виктор Порембский сообщил, что в 2022 году доходы бюджета Калининградской области выросли на 24% по сравнению с предыдущим годом. «Динамика налоговых и неналоговых доходов области была обеспечена в значительной степени ростом двух основных доходных источников: НДФЛ вырос больше, чем на 26%, и рост налога на прибыль составил 27%», — пояснил Порембский.

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