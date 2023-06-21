Калининградский «Автотор» приступил к строительству литейно-механического завода

Калининградский «Автотор» приступил к строительству литейно-механического завода
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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«Автотор» начал строительство литейно-механического завода. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Первая свая будущего фундамента была установлена в присутствии руководства „Автотора“ и дирекции завода. Общая площадь цехов литейно-механического завода — свыше 30 тыс. кв. метров. Объект будет состоять из цехов алюминиевого и чугунно-стального производства, цеха механической обработки, административно-бытового корпуса, а также нескольких вспомогательных цехов», — уточняется в сообщении.

Металлургическое производство будет осуществляться различными методами, среди которых литье под высоким и низким давлением, литье в песчано-полимерных и металлических формах, прессование. Его мощность составит 5 тыс. тонн цветного литья и 10 тыс. тонн стального и чугунного литья в год.

Как подчеркивается в сообщении, литейно-механическое производство такого уровня и мощности создается в Калининградской области впервые и является новым направлением в развитии промышленного потенциала региона. Предприятие ориентировано на выпуск максимально широкого ассортимента продукции: комплектующих для электромобилей и автомобилей, нефтегазовой арматуры и оснастки, товаров народного потребления. После ввода завода в эксплуатацию здесь будет создано свыше 400 новых рабочих мест.

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