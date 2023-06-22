Есть риски неисполнения: в мэрии Калининграда сомневаются по поводу увеличения доходов бюджета

Доходную часть бюджета в 2023 году планируется увеличить за счет налоговых и неналоговых доходов на сумму 263,9 млн рублей. Налог на доходы физических лиц должен принести в казну дополнительные 219,7 млн рублей, однако у Контрольно-счетной палаты есть сомнения, что налог будет собран в полном объеме.

«Исполнение в первом квартале у нас было низкое — 13% (с минусом к предыдущему году в 543,8 млн). По состоянию на 1 июня исполнение также низкое: в процентном отношении к предлагаемым плановым показателям — 30%. В связи с этим имеются риски неисполнения предлагаемого планового показателя», — заявила после доклада по корректировке бюджета председатель Контрольно-счетной палаты Ирина Михайлова.

На это председатель комитета по финансам Алексей Данилов ответил, что при планировании экономисты исходили из прогноза социально-экономического развития, в соответствии с которым оплата труда «растет почти на 10%», а также растут обороты розничной торговли общественного питания.

«Те снижения, которые у нас есть, связаны с введением единого налогового счета, — пояснил Данилов. — Мы сейчас проводим работу с налоговой службой. Сейчас они проводят работу с плательщиками, выявляют задолженности и переплаты. Этот вопрос будет урегулирован. Все те НДФЛ, которые будут собраны с зарплат на территории города в установленной пропорции будут зачислены в доходы бюджета. Риски тут безусловно есть, но в данном случае они все обоснованы, просчитаны и минимальны».

Данилов добавил, что рост по НДФЛ составил всего 3,8%.