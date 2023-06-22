Михаил Зацепин рассказал о планах по превращению Калининграда в мировой центр янтаря

Калининград должен стать мировым центром янтаря. О таких планах в четверг, 22 июня, заявил на Amberforum-2023 генеральный директор АО «Калининградский Янтарный комбинат» Михаил Зацепин.



«Форум мы планировали как поддержку местных производителей, — сообщил Зацепин. — Задача была поставлена такая, чтобы мировой центр янтаря был все-таки в Калининграде. Если мы вспомним, что было лет пять-семь назад... Тогда не было ни аукционов, ни биржи, не было торгово-сбытовой политики. В 2016 году, 21 июня, как раз прошли первые торги на аукционе. Эта работа принесла положительный эффект».

Количество калининградских компаний, занимающихся янтарем и выставляющих свою продукцию на международных выставках, по словам Зацепина, увеличилось с 15-20 до 60-70.

Зацепин также добавил, что помещений «Янтарь Холла» стало не хватать для размещения всех зарегистрировавшихся участников форума.

«Желающих было около сотни, а мы могли разместить только около сорока. В принципе, еще столько же производителей осталось за бортом», — добавил он.