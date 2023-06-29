Росстат: безработица в России обновила исторический минимум

Росстат: безработица в России обновила исторический минимум
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Безработица в России в мае 2023 года снизилась до 3,2% — минимального уровня с 1991 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

Как отмечает издание, предыдущий минимум в 3,3% был достигнут в апреле этого года, до этого в феврале и марте безработица удерживалась на 3,5%. В январе этого года уровень безработицы составлял 3,6%.

Общая численность безработных в России в мае 2023 года составила 2 млн 406 тыс. человек, что на 60 тысяч ниже показателя апреля 2023 года.

В мае вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что по итогам первого квартала общий уровень безработицы, измеряемой по методологии МОТ, составил 3,5%.

В марте Банк России сообщил, что на фоне последствий частичной мобилизации в России усилилась нехватка рабочей силы.

Отметим, уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

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