Росстат: безработица в России обновила исторический минимум

Безработица в России в мае 2023 года снизилась до 3,2% — минимального уровня с 1991 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.



Как отмечает издание, предыдущий минимум в 3,3% был достигнут в апреле этого года, до этого в феврале и марте безработица удерживалась на 3,5%. В январе этого года уровень безработицы составлял 3,6%.

Общая численность безработных в России в мае 2023 года составила 2 млн 406 тыс. человек, что на 60 тысяч ниже показателя апреля 2023 года.

В мае вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что по итогам первого квартала общий уровень безработицы, измеряемой по методологии МОТ, составил 3,5%.