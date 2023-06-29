Минздрав РФ: рост цен на ЖНВЛП в 2022-м году был значительно ниже уровня инфляции

По итогам 2022 года рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в России составил 1,9%. Об этом на расширенном заседании комитета по охране здоровья и комитета по контролю Госдумы в четверг сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет «Интерфакс».

«Рост цен на жизненно важные препараты составил 1,9%», — сказал Мурашко, подчеркнув, что это значительно ниже уровня инфляции.

Напомним, 2022 году перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов был расширен до 808 наименований, в 2023-м году его также дополнили новыми лекарственными формами, в том числе для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями.