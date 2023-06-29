Минздрав РФ: рост цен на ЖНВЛП в 2022-м году был значительно ниже уровня инфляции

Минздрав РФ: рост цен на ЖНВЛП в 2022-м году был значительно ниже уровня инфляции
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Медицина

По итогам 2022 года рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в России составил 1,9%. Об этом на расширенном заседании комитета по охране здоровья и комитета по контролю Госдумы в четверг сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет «Интерфакс».

«Рост цен на жизненно важные препараты составил 1,9%», — сказал Мурашко, подчеркнув, что это значительно ниже уровня инфляции.

Напомним, 2022 году перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов был расширен до 808 наименований, в 2023-м году его также дополнили новыми лекарственными формами, в том числе для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter