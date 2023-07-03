Росавиация рассчитывает, что в 2023-м пассажиропоток вернется на досанкционный уровень

Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2023 году может вернуться на досанкционный уровень. Об этом заявил на круглом столе Российского исторического общества глава агентства Александр Нерадько, не назвав при этом конкретную цифру, пишет «Интерфакс».

По данным Росавиации, в 2021 году пассажиропоток российских авиакомпаний составил 111 млн человек. В 2022 году на фоне введения антироссийских санкций он снизился до 95,2 млн человек. По словам Нерадько, прогноз о возвращении к досанкционным показателям позволяет сделать анализ объемов авиаперевозок за январь-май.

Согласно данным Росстата, за первые 5 месяцев этого года пассажиропоток российских авиакомпаний составил 37,4 млн человек — это на 18,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года, и на 13,5% — чем в 2021 году. В частности, в мае пассажиропоток достиг 8,6 млн человек, что почти на 30% больше, чем в 2022 году, но на 2% меньше, чем в 2021 году.

В свою очередь, в Минтрансе ранее озвучили прогноз, согласно которому в 2023 году пассажиропоток может превысить 101 млн человек.