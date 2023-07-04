Минфин: отходы и вторсырье из Калининградской области будут вывозить беспошлинно

Минфин РФ подтвердил беспошлинный вывоз отходов и вторсырья из Калининградской области. Об этом во вторник, 4 июля, сообщил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков, ссылаясь на ответ заместителя Министра финансов России Алексея Лаврова.



«В ответ на наше обращение Минфин России 4 июля направил разъяснения в ФТС России о том, что производственные отходы, возникшие в результате переработки (обработки) товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, а также изготовленная из них продукция, могут вывозится на остальную часть территории России как товары ЕАЭС (без уплаты пошлин, налогов), — процитировал губернатора Антона Алиханова Лысков. — Таким образом вопрос упрощённого вывоза отходов из Калининградской области на остальную часть территории нашей страны можно считать решённым».

Ответ Минфина, по словам Лыскова, был направлен в Федеральную таможенную службу.