Лютаревич о потреблении консервов в России: раньше покупали две банки в месяц, теперь одну

Лютаревич о потреблении консервов в России: раньше покупали две банки в месяц, теперь одну
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Рыбная отрасль

В России значительно сократилось потребление рыбных консервов. Об этом в четверг, 6 июля, в эфире радио «Балтик Плюс» сообщил председатель совета директоров ГК «За Родину» Сергей Лютаревич, пояснив, почему на складах его коллег образуются значительные запасы невостребованной продукции.

«Сейчас сам спрос перестроился, — заявил Лютаревич. — Покупатель (это не зависит от того, Калининград это или вся Россия) стал очень избирательным. Он выбирает не то, какую торговую марку купить, а вообще что купить. Если брать рыбные консервы, то мы раньше отслеживали, что человек в среднем два раза в месяц покупает рыбные консервы. Неважно, какие. Сегодня это пришло к одному разу, потому что люди избирательны. Они покупают продукты питания на ближайшие три дня: допустим, молоко, хлеб, кефир и курицу. Общий объем рынка снижается, это правда».

Залежи продукции на складах Лютаревич назвал фактом. При этом потребление «событийных продуктов», к которым бизнесмен отнес шпроты, по его словам, не сократилось и остается высоким в конце осени и в начале зимы.

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