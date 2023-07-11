Алиханов: проекты котельных для газификации Балтийска прошли госэкспертизу

Алиханов: проекты котельных для газификации Балтийска прошли госэкспертизу
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Строительство газопровода в Балтийск

Проекты трёх модульных котельных для газификации Балтийска положительное заключение госэкспертизы, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своём телеграм-канале.

«7 июля „Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве“ выдал положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство блочно-модульной газовой котельной на ул. Серебровской мощностью мощностью 4,6 МВт», — написал он.

Котельная на ул. Сенявина прошла госэкспертизу в марте, а на ул. Донского — в начале июня.

«В первую очередь, после ввода котельных в эксплуатацию, постепенно подключим к ним жилые дома и социальные объекты, которые сейчас отапливаются от котельных на мазутной генерации», — добавил губернатор.

Также, по его словам, на АГРС в Черепаново уже завершены электромонтажные работы, проведена ревизия запорной арматуры и устройств контроля. Завершить все работы должны к октябрю.

«После этого газ для потребителей поэтапно пустят в сети газораспределения и газопотребления», — заключил Алиханов.

В первом квартале 2023 года подрядчик, который занимается строительством газопровода в Балтийск серьезно отстал от графика. В январе-марте было сделано лишь 25% работ, предусмотренных графиком.

В феврале этого года Алиханов написал в комментариях под своим постом «ВКонтакте», что следующий отопительный сезон жители Балтийска встретят с газом. «Работы идут, к сезону отопительному этого года запустим уже», — написал губернатор в ответ на вопрос одного из комментаторов. Позже власти Балтийска сообщили, что этого не произойдет по причине того, что модульные газовые котельные в городе должны появиться только в 2024 году.

Газопровод в Балтийск тянут уже двенадцатый год. В октябре 2022 года власти заявили, что подключение газопровода к магистральной трубе перенесли на 2023 год, хотя госконтракт должен был быть выполнен до конца 2022 года.

В феврале 2023 стало известно, что работы по достройке газопровода в Балтийск с отводом в Светлый подорожали вдвое. Если в 2019 году они оценивались в 293,2 млн руб., то сейчас этот показатель вырос до 599,1 млн руб.

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