Паром «Балтийск» вернули на калининградскую линию после ремонта

Паром «Балтийск» вернули на калининградскую линию после ремонта
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Находившийся на ремонте паром «Балтийск» вышел на линию Усть-Луга — Балтийск. Судно, оператором которого была компания «Оборонлогистика», перешло под управление Росморпорта. Об этом сообщает в среду, 12 июля, пресс-служба федерального предприятия.

«Паром будет задействован для морской перевозки железнодорожных вагонов с грузами», — отметили в Росморпорте. Судно вмещает от 70 до 130 железнодорожных вагонов в зависимости от их типа и расстояния между сцепками. На пароме также можно перевозить до 118 фур и 12 пассажиров, которые размещаются в шести двухместных каютах.

«С использованием парома „Балтийск“ планируется увеличить объемы грузооборота на линии за счет сокращения времени ожидания доставки грузов в Калининградскую область и обратно», — добавили в пресс-службе Росморпорта.

По данным предприятия, за первое полугодие 2023 года паромы «Маршал Рокоссовский», «Генерал Черняховский» и многофункциональные суда «Спарта» и «Спарта II» выполнили на линии Усть-Луга — Балтийск 191 рейс и перевезли 679 тысяч тонн грузов. Накатной техники было перевезено 6,9 тысячи единиц. «Общий объем морских каботажных перевозок в Калининградскую область и из нее за шесть месяцев 2023 года составил 1,6 млн тонн», — уточнили в Росморпорте.

Автомобильно-железнодорожный паром «Балтийск» должен был выйти с планового ремонта в феврале этого года. Позднее фрахтователь судна обещал вернуть его на линию до конца апреля. В мае в компании «Оборонлогистика» проинформировали, что выход парома «Балтийск» с ремонта откладывается.

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