Аэропорт «Храброво»: за шесть месяцев 2023-го пассажиропоток вырос почти на 20%

За первые шесть месяцев 2023 года пассажиропоток аэропорта «Храброво» вырос на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 1 810 756 человек. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

На внутренних авиалиниях за шесть месяцев 2023 года было обслужено 1 766 076 пассажиров, что на 19% больше, чем за первое полугодие 2022 года. Наибольший пассажиропоток традиционно на рейсах в Москву и Санкт-Петербург — 1 624 195 пассажиров. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга из Калининграда в первом полугодии выполнялись рейсы в Новосибирск, Казань, Псков, Нижний Новгород, Екатеринбург, Череповец, Пермь, Ижевск, Мурманск, Иваново, Архангельск. С мая открылось новое направление — в Оренбург.

Пассажиропоток на международных рейсах вырос по сравнению с показателями 2022 года на 52,1%. С января по июнь 2023 года международными рейсами было перевезено 44689 человек. Основные международные направления — регулярные рейсы в Минск (Беларусь) и чартерные рейсы в Анталью (Турция).

Грузооборот в январе-июне превысил на 27,8% показатели 2022 года, составив 4 916,668 тонн.