Правительство РФ утвердило фиксированные тарифные ставки на калининградских морских линиях

Правительство РФ утвердило фиксированные тарифные ставки на калининградских морских линиях
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Тарифы на калининградских морских линиях теперь унифицированы. Как сообщает губернатор Антон Алиханов в своем телеграм-канале, соответствующие изменения утвердил председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Поправки внесены в постановление о правилах предоставления субсидий из федерального бюджета для возмещения расходов на морские перевозки грузов в/из Калининградской области.

Согласно документу, установлена фиксированная льготная комплексная тарифная ставка морских перевозок грузов — то есть для каждого вида установлен свой фиксированный тариф. Поясняется, что это «качественно упрощает процедуру и повышает эффективность системы субсидирования» для всех операторов, работающих на паромных линиях.

«Теперь компании избавлены от необходимости подготовки огромного объема документов, подтверждающих право пользования тарифной ставкой, сокращены трудозатраты на расчеты индивидуальных тарифов», — говорится в сообщении Алиханова. 

Ранее стало известно, что правительство Калининградской области совместно с «Росморпортом» готовит предложение по упрощению процедуры получения субсидий на морские грузоперевозки. Губернатор Антон Алиханов: сейчас для того, чтобы обосновать получение субсидии компании-перевозчику необходимо собрать «очень много документов». Власти обещали начать упрощение процедуры получения субсидии на морские грузоперевозки в начале 2023 года. 



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