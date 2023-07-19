Минфин России предлагает новые налоговые льготы для офшоров, в том числе калининградского

Минфин предложил перечень налоговых изменений, которые расширят возможности компаний при переезде в «русские офшоры» на островах Октябрьском в Калининграде и Русском в Приморском крае. Об этом пишет РБК, который ознакомился с текстом поправок.



В частности, расширяется круг организаций, имеющих право на освобождение от налога на имущество, расположенное за рубежом, а также на применение нулевой ставки подоходного налога на дивиденды от иностранных организаций.

Также законопроект предусматривает расширение круга организаций, имеющих право на освобождение от налога на имущество, расположенного «за пределами территории» России и используемого при реализации проектов по геологическому изучению, разведке, добыче полезных ископаемых. Сейчас такую возможность получают только международные компании , а поправки предлагают заменить формулировку на международных холдинговые компании. Последними могут признаваться и международные компании, перерегистрировавшиеся из иностранных, и российские организации, переехавшие в САР из другого региона. Эксперты считают эту поправку потенциально востребованной для российских нефтегазовых компаний, . осуществляющих деятельность на континентальном шельфе, исключительной экономической зоне или в российском секторе дна Каспийского моря (согласно Конституции, континентальный шельф и исключительная экономическая зона не относятся к территории России).

К преференциям от применения режима сейчас относятся в том числе нулевой налог на полученные дивиденды при условии владения в капитале выплачивающей их компании (российской или иностранной) от 15% и нулевой налог на доходы от продажи акций/долей в российских или иностранных компаниях.

Ранее сообщалось, что резиденты офшора на Острове стали основным источником увеличения сбора налога на доходы физлиц в Калининграде. За первое полугодие прошлого года они пополнили бюджет Калининграда НДФЛ в размере 746,7 млн рублей. В целом тогда за 6 мес. резиденты заплатили в областной и местный бюджеты 2,6 млрд руб. налогов.