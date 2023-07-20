Росморпорт: паромами перевозится 70% грузов на калининградском морском направлении

Росморпорт: паромами перевозится 70% грузов на калининградском морском направлении
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Железнодорожное паромное сообщение обеспечивает перевозку порядка 70% грузов, доставляемых морским транспортом на калининградском направлении. Об этом сообщил начальник калининградского управления Росморпорта Андрей Мошков на заседании комитета по транспорту и таможенной политике Калининградской торгово-промышленной палаты в среду, 19 июля.

По его словам, за первое полугодие 2023 года операторы морских линий перевезли чуть выше полутора миллионов тонн грузов «в каботажном направлении». Это на 57% выше, чем за тот же период прошлого года.

«При этом на линии железнодорожного паромного сообщения было перевезено чуть выше одного миллиона тонн. Таким образом, железнодорожное паромное сообщение обеспечивает перевозку 70% всех грузов, доставляемых в регион и из региона морским транспортом. В цифрах это 8977 единиц накатной техники, чуть больше 13 700 вагонов и 12 670 единиц контейнеров 20-футового эквивалента», — сказал Мошков.

По данным региональных властей, на калининградских морских линиях сейчас курсирует «около 19» судов: четыре парома, один танкер и сухогрузы. Как сообщал губернатор Антон Алиханов в июне, морским путем сегодня перевозится 40 процентов от всего грузооборота Калининградской области.

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