Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5%

Центробанк установил ключевую ставку на уровне 8,5%. Об этом сообщает «Интерфакс».

Решение повысить ключевую ставку сразу на 100 б.п. совет директоров Банка России принял на заседании в пятницу.

«Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике, — прокомментировал свое решение регулятор. — Увеличились инфляционные ожидания. Динамика внутреннего спроса и произошедшее с начала 2023 года ослабление рубля существенно усиливают проинфляционные риски. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели и направлена на возвращение инфляции к 4% в 2024 году».