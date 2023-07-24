Средний класс в Калининградской области сократился почти в два раза с 2019 года

6,4 % семей в Калининградской области можно отнести к среднему классу. По этому показателю регион занимает 50 позицию из 85, сообщает РИА «Новости».

За последний год область несколько поднялась в этом рейтинге, ранее она занимала 55 место. при этом доля калининградских семей с соответствующим уровнем доходов составляет 0,4% от общероссийского показателя. Данные за 2019 год, последний до пандемии коронавируса, свидетельствуют о том, что ранее процент домохозяйств, относящихся к среднему классу, был равен 11,1.

В начале списка разместились северные регионы — Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Магаданская область, там в средний класс входит треть населения. Столичные города тоже находятся в начале списка: Москва расположена на 4 месте, а Санкт-Петербург замыкает десятку наиболее благополучных регионов.

В конце списка расположена Республика Ингушетия, в которой к среднему классу можно отнести лишь 2% жителей.

Напомним, что по критериям Всемирного банка к среднему классу относятся домохозяйства, уровень дохода которых в полтора раза превосходит национальную шкалу бедности.