ЦБ РФ отметил рост годовой инфляции в Калининградской области в июне

В июне годовая инфляция в Калининградской области выросла до 3,63% после 2,58% в мае. И хотя годовой темп прироста цен в регионе практически соответствовал уровню инфляции в Северо-Западном федеральном округе (3,62%), он оставался выше, чем по России в целом (3,25%). Об этом сообщает Центробанк.

В ЦБ РФ уточнили, что ускорение инфляции в области в основном связано с повышением потребительского спроса, увеличением издержек производителей товаров, а также ослаблением рубля.

Регулятор отмечает в июне замедление снижения стоимости продовольственных товаров в регионе: на 0,29% в годовом выражении после снижения на 1,73% в мае. Основной вклад внесла динамика цен на плодоовощную продукцию.

«К началу лета в регионе традиционно возрастает доля импортных овощей открытого грунта на фоне постепенного исчерпания запасов прошлогоднего урожая. Вследствие произошедшего ослабления рубля стоимость импорта возросла. Это привело к замедлению удешевления в годовом выражении картофеля, капусты, а морковь стала стоить дороже, чем год назад. Кроме того, в связи с засушливой погодой в регионе возросли издержки местных тепличных хозяйств на полив. В результате сезонное удешевление огурцов и помидоров произошло в меньшем объеме, из-за чего ускорился годовой рост цен на огурцы и замедлилось в годовом выражении снижение цен на помидоры. Цены на плодоовощную продукцию отличаются повышенной волатильностью», — пояснили в Центробанке.

При этом годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в июне увеличился до 4,67% после 3,90% в мае. Основной вклад, как и в предыдущем месяце, внесла динамика цен на легковые автомобили, спрос на которые повышался на фоне ограниченного предложения. Кроме того, ослабление рубля обусловило удорожание импортных комплектующих, используемых отечественными автопроизводителями.

Годовой темп прироста цен в сфере услуг в июне также увеличился, составив 10,67% после 10,21% в мае. В основном это связано с повышением спроса на путешествия.

«Произошедшее ослабление рубля в условиях ограниченного числа доступных зарубежных направлений способствовало увеличению годовых темпов прироста цен на туристические путевки в Турцию и Египет», — отметили в Центробанке.