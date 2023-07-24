В Госдуме спрогнозировали курс доллара на ближайшие месяцы

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В ближайшие месяцы курс российской валюты не будет резко меняться и останется на уровне около 90 руб./$. Такое мнение озвучил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет ТАСС.

«Рубль стабилизировался. В этих пределах, я думаю, он и будет функционировать — примерно 90 руб./$. То есть, не будет его снижения особенного, не будет и его укрепления», — заявил парламентарий.

По мнению Аксакова, главным фактором, влияющим на курс национальной валюты, стало «увеличение импорта для возмещения того сокращения, которое мы наблюдали в 2022 году». В то же время он признал, что на ситуацию также оказали серьезное влияние расходы бюджета на новые регионы РФ (ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области) и проведение военной операции на Украине.

Отметим, что курс доллара, установленный ЦБ РФ на 25 июля, составил 90,48 руб./$.

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