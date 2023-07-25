РФ запрещает импорт рыбной продукции и морепродуктов из недружественных стран

Россия запрещает до конца года импорт из недружественных стран готовой продукции из рыбы и морепродуктов. Соответствующее решение утверждено правительством, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы Минэкономразвития РФ.

Уточняется, что подобное решение принято в рамках реализации комплекса ответных мер на действия со стороны недружественных стран. Запрет вступит в силу через семь календарных дней с даты опубликования постановления правительства.

Власти считают, что отказ от импорта из Евросоюза, США и Норвегии освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят отечественные производители.

«Российские компании получат возможность для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и увеличения числа рабочих мест», — отмечают в Минэкономразвития, подчеркивая, что мощности компаний позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в подобной продукции.