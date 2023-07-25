В России повышают ввозные пошлины на вино из недружественных стран

Кабмин РФ повышает ввозные пошлины на вино из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за литр. Решение, которое вступит в силу через 7 дней с даты опубликования, принято в рамках реализации комплекса ответных мер на действия со стороны недружественных стран и будет актуально до конца 2023 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минэкономразвития РФ.

В ведомстве отмечают, что отечественные производители в настоящее время активно наращивают поставки своей продукции на внутренний рынок, потребители все чаще выбирают российское вино.

«Одновременно есть все условия для наращивания поставок винной продукции из дружественных и нейтральных стран, — говорится в сообщении. — Так, в прошлом году импорт тихих вин из Чили вырос в стоимостном выражении на 9%, из Армении — в 2,6 раза. Данные за первые четыре месяца 2023 года указывают на значительный потенциал для увеличения поставок южноафриканских вин. Таким образом, отечественное производство и импорт из дружественных стран полностью обеспечат внутренний спрос».