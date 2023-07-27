Бизнес-омбудсмен региона: малые автоперевозчики фактически остались без работы

Бизнес-омбудсмен региона: малые автоперевозчики фактически остались без работы
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Представители малых автопредприятий Калининградской области оценивают состояние отрасли как критическое, они фактически остались без работы. Об этом говорится в обращении бизнес-омбудсмена региона Светланы Нижегородовой к председателю областного заксобрания Андрею Кропоткину. Документ опубликовала в среду, 26 июля, инициативная группа перевозчиков.

Уполномоченный по правам предпринимателей отметила, что часть предприятий смогла переориентироваться «на сложный рынок внутрироссийских перевозок». В то же время для компаний с автомобилями, растаможенными на область, «рынок оказания услуг оказался закрыт с двух сторон»: запретами «недружественных стран Евросоюза» и действующими в России административными ограничениями по использованию таких автомобилей.

Светлана Нижегородова указала, что Минфин РФ не поддержал обращения губернатора Антона Алиханова, бизнес-омбудсмена России Бориса Титова и Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) с просьбой предоставить возможность каботажных перевозок для таких машин. Бизнес-омбудсмен попросила спикера областного заксобрания оказать содействие в решении проблем калининградских автоперевозчиков.

В ответ Андрей Кропоткин сообщил, что вопросы, касающиеся этой отрасли, обсудили на выездном заседании Совета Госдумы 3 июля. «По итогам выездного заседания будут проработаны возможные меры поддержки транспортного комплекса региона», — заверил председатель регионального заксобрания.

В конце мая стало известно, что Минфин РФ не поддержал льготную «растаможку» областных грузовых машин, о которой просили калининградские перевозчики для выполнения рейсов по основной территории страны без заезда в регион. В ведомстве заявили, что предложение перевозчиков не соответствует Таможенному кодексу Евразийского экономического союза и не поддерживается Минфином. По данным бизнес-омбудсмена региона, у калининградских автоперевозчиков насчитывается в общей сложности около 3000 грузовиков, растаможенных на область.

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