Бизнес-омбудсмен региона: малые автоперевозчики фактически остались без работы

Представители малых автопредприятий Калининградской области оценивают состояние отрасли как критическое, они фактически остались без работы. Об этом говорится в обращении бизнес-омбудсмена региона Светланы Нижегородовой к председателю областного заксобрания Андрею Кропоткину. Документ опубликовала в среду, 26 июля, инициативная группа перевозчиков.



Уполномоченный по правам предпринимателей отметила, что часть предприятий смогла переориентироваться «на сложный рынок внутрироссийских перевозок». В то же время для компаний с автомобилями, растаможенными на область, «рынок оказания услуг оказался закрыт с двух сторон»: запретами «недружественных стран Евросоюза» и действующими в России административными ограничениями по использованию таких автомобилей.

Светлана Нижегородова указала, что Минфин РФ не поддержал обращения губернатора Антона Алиханова, бизнес-омбудсмена России Бориса Титова и Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) с просьбой предоставить возможность каботажных перевозок для таких машин. Бизнес-омбудсмен попросила спикера областного заксобрания оказать содействие в решении проблем калининградских автоперевозчиков.

В ответ Андрей Кропоткин сообщил, что вопросы, касающиеся этой отрасли, обсудили на выездном заседании Совета Госдумы 3 июля. «По итогам выездного заседания будут проработаны возможные меры поддержки транспортного комплекса региона», — заверил председатель регионального заксобрания.