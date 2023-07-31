Курс доллара превысил 92 рубля

Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже превысил 92 рубля впервые с 7 июля. Об этом пишут «Ведомости». Евро впервые с 24 июля превысил 101 рубль.



На прошлой неделе курс доллара опускался ниже 90 рублей, евро держался на уровне 99 и 100 рублей. По мнению аналитиков, опрошенных изданием, слабеющий рубль позволит Минфину выполнить план по доходам казны даже на фоне падения экспортных доходов. По их оценке, чтобы исполнить бюджет в рамках утвержденных параметров, курс доллара в ближайшие полгода должен оставаться на уровне не менее 90 рублей.