Сильнее всего за год дорожали поездки из Калининграда в Белоруссию

В течение года самый высокий рост был зафиксирован на поездки из Калининграда в Белоруссию. Об этом во вторник, 1 августа, сообщил Калининградстат.



За последние 12 месяцев рост цены на поездку в Белоруссию составил 132,89% (средняя цена — 50 049,81 рубля. На втором месте — цена поездки на Черноморское побережье и в Крым, прибавившая по отношению к июню прошлого года 122,89% (53 408,88 рубля), а на третьем — поездки в Египет, выросшие в цене на 114,63% (59 201,84 рубля). На четвертом и пятом месте — поездки в Турцию и ОАЭ, подорожавшие соответственно на 106,37% и 105,44%.

Эксперты отмечали и удешевление некоторых услуг в течение года. Так лидером по падению цен стали поездки в страны Средней Азии, подешевевшие на 34,71% (55 376,04 рубля).