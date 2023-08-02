Рыночную стоимость сети «Виктория» оценили в 9 млрд рублей

Рыночная стоимость сети «Виктория», с учетом отсутствия у нее долговых обязательств, может составлять 9 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на подсчеты гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова. По его оценке, доля сети «Виктория» на рынке розничных продаж продовольственных товаров Калининградской области в 2022 году составила 21,6%.



Как отмечает издание, эксперты считают, что приобретение сети «Виктория» позволит X5 Group увеличить торговые площади и сэкономить на инфраструктурных вложениях. За последний год ретейлер активизировал действия по наращиванию своего присутствия в регионах.

Накануне стало известно, что X5 Group покупает компанию «Виктория Балтия», которая управляет магазинами «Виктория» в Калининградской области, Москве и Московской области, магазинами «Дешево» в Калининградской области, а также двумя распределительными центрами и гипермаркетом «КЭШ» в Калининграде. В ФАС подтвердили, что сделка согласована за одним исключением — в нее не вошли магазины «Виктории» в Долгопрудном. Это связано с тем, что доля магазинов X5 в этом городе уже превышает 25%.

Ранее «Виктория» входила в состав ГК «Дикси» Игоря Кесаева. В мае 2021 года «Магнит» договорился о покупке сети «Дикси» за более чем 92 млрд рублей, однако «Виктория» в периметр сделки не вошла. Согласно данным ЕГРЮЛ, основным собственником (45%) «Виктория Балтия» сейчас является Сергей Студенников, еще 37,2% принадлежат Николаю Тяка.