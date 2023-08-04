Эксперты ожидают роста цен на курятину из-за ограничения поставок из Белоруссии

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Белоруссия с начала августа ограничила экспорт мяса птицы. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов, такая ситуация может усугубить рост цен на эту продукцию в России.

По сведениям издания, Белоруссия ограничила поставки по всем направлениям, кроме Китая. В частности, «в целях насыщения внутреннего рынка» приостановлена выдача сертификатов на экспорт тушек цыплят-бройлеров и их частей, говорится в копиях писем департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода республики, имеющихся у «Коммерсанта». Вместе с тем участники российского рынка считают, настоящая причина связана с предполагаемой вспышкой птичьего гриппа на некоторых птицефабриках в Белоруссии.

Сокращение импорта может дополнительно повлиять на цены на курятину внутри РФ, указывают собеседники издания. Однако ритейлеры пока не поднимали стоимость этой продукции.

Мясо курицы остается лидером по удорожанию в РФ. По данным Росстата, с декабря 2022 года рост стоимости составил 11,42%. Сейчас курятина стоит в рознице в среднем по стране 196,93 рублей за 1 кг.


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