В Калининграде решили открыть дилерский центр «Москвича»

В Калининграде запланировали открыть дилерский центр автозавода «Москвич». Об этом сообщает ТАСС.

Торговые площадки появятся в 16 городах: Архангельске, Белгороде, Иркутске, Калининграде, Калуге, Кирове, Курске, Липецке, Магнитогорске, Новороссийске, Петрозаводске, Твери, Туле, Ульяновске, Чебоксарах и Ярославле.



Дополненный список официальных дилеров, состоящий из 30 городов, планируют огласить до конца года.

Производство автомобилей «Москвич» было возобновлено в ноябре 2022 года на бывшем заводе Renault в Москве, решившего прекратить бизнес в России.