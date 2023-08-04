Выручка «Автотора» в 2022 году снизилась почти на 70%

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Выручка завода «Автотор» в 2022 году составила 95,9 млрд рублей. Это на 69% ниже результата, достигнутого годом ранее, говорится в отчете в области социальной ответственности и устойчивого развития, опубликованном на сайте предприятия.

По данным компании, доля выручки «Автотора» в общем объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг на территории Калининградской области в 2022 году составила 16%. Снижение объема производства предприятия в 2022 году повлекло за собой снижение загрузки транспортных мощностей региона, отмечается в документе.

«Однако „Автотор“ продолжает обеспечивать существенную долю загрузки транспортных мощностей Калининградского морского торгового порта, порта Балтийск и Калининградской железной дороги. Так, в 2022 году доля „Автотор“ в обороте контейнеров (в тысячах TEU) составила 56% от общего оборота контейнеров порта Балтийск и 33% оборота всех контейнеров Калининградского морского торгового порта», — говорится в отчете. Доля компании в вагонообороте КЖД оценивается в порядка 10% при пересчете в условные вагоны.

«Несмотря на колоссальные финансовые потери, в 2022 году компания обеспечила инвестиции в новые проекты, которые направлены на решение важнейших задач для дальнейшего развития автомобильной промышленности и транспортной безопасности страны, и сохранила максимальный уровень социальной защиты», — приводятся в отчете слова главы совета директоров «Автотор Холдинга» Валерия Горбунова.

Ранее Горбунов сообщал в интервью изданию «РБК Калининград», что объем произведенной продукции в 2022 году снизился на «Автоторе» в три раза по сравнению с 2021 годом. В конце декабря стало известно, что «Автотор», на котором ранее выпускались модели BMW, Kia и Hyundai, заключил соглашения о совместном выпуске машин с тремя китайскими компаниями. Как заявлял председатель совета директоров «Автотор Холдинга», предприятие готово будет предоставить мощности Kia и Hyundai, если они решат вернуться.

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