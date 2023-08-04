На «Автоторе» назвали основной задачей «радикальный рост локализации»

«Автотор» считает основной задачей в нынешних условиях «радикальный рост локализации». Об этом говорится в отчете в области социальной ответственности и устойчивого развития за 2022 год, опубликованном на сайте предприятия.



«Радикальный рост локализации, производство критически важных автокомпонентов в нынешних условиях становится задачей номер один. Мы создаем технологически горадо менее зависимое от импорта производство, что имеет принципиальное значение как для нашего предприятия, так и функционирования отрасли в целом в ближайшем будущем и в перспективе», — приводятся в документе слова главы совета директоров «Автотор Холдинга» Валерия Горбунова.

Он отметил, что для достижения «технологического суверенитета» «Автотор» провел радикальную «перестройку» модели бизнеса и структуры управления компанией. «„Автотор“ переориентировал все имеющиеся ресурсы на освоение новых ниш, создание производств новых видов продукции», — пояснил Горбунов.