На «Автоторе» назвали основной задачей «радикальный рост локализации»

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«Автотор» считает основной задачей в нынешних условиях «радикальный рост локализации». Об этом говорится в отчете в области социальной ответственности и устойчивого развития за 2022 год, опубликованном на сайте предприятия.

«Радикальный рост локализации, производство критически важных автокомпонентов в нынешних условиях становится задачей номер один. Мы создаем технологически горадо менее зависимое от импорта производство, что имеет принципиальное значение как для нашего предприятия, так и функционирования отрасли в целом в ближайшем будущем и в перспективе», — приводятся в документе слова главы совета директоров «Автотор Холдинга» Валерия Горбунова.

Он отметил, что для достижения «технологического суверенитета» «Автотор» провел радикальную «перестройку» модели бизнеса и структуры управления компанией. «„Автотор“ переориентировал все имеющиеся ресурсы на освоение новых ниш, создание производств новых видов продукции», — пояснил Горбунов.

Согласно данным, представленным в отчете, в 2022 году выручка «Автотора» составила 95,9 млрд рублей. Это на 69% ниже результата, достигнутого годом ранее. За год компания выпустила 54 129 автомобилей. В июне Горбунов сообщал в интервью изданию «РБК Калининград», что объем произведенной продукции в 2022 году снизился на «Автоторе» в три раза по сравнению с 2021 годом.

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