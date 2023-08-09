В России начинают тестировать цифровой рубль

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С 15 августа физические и юридические лица смогут начать пользоваться цифровым рублем, сообщает ТАСС, ссылаясь на первого зампреда Банка РФ Ольгу Скоробогатову.

Цифровой рубль: зачем он нужен и как им пользоваться

«Мы долго готовились к началу реальных операций. „Пилот“ начнётся 15 августа, буквально через несколько дней. Я должна сказать, что этот „пилот“ будет, прежде всего, строиться по тестированию таких активных операций, как открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам (физическим и юридическим лицам), переводы в цифровых рублях между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях», — комментирует зампред.

В эксперименте примут участие 13 банков. У их клиентов появится возможность подать заявку на оформление электронных кошельков и начать пользоваться цифровым рублем.



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