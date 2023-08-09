Bloomberg: рубль вошел в тройку худших валют «развивающихся» рынков

Bloomberg: рубль вошел в тройку худших валют «развивающихся» рынков
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Рубль, турецкая лира и аргентинский песо возглавили тройку валют с худшими показателями среди развивающихся рынков. Об этом пишет в среду, 9 августа, Bloomberg.

Причиной стало то, что в 2023 году рубль ослаб на 24% по отношению к доллару. 4 августа курс евро на торгах на Мосбирже превысил 104 рубля впервые с 28 марта 2022 года. Курс доллара поднимался выше 95 рублей. Это тоже максимум с марта прошлого года. На данный момент на сайте Центрального банка РФ указано, что курс доллара поднялся до 97 рублей. На бирже доллар поднялся до 98 рублей (16:34 мск).

Как пишет американское информационное экономическое агентство, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина неоднократно указывала на ухудшение условий внешней торговли как на основную причину обвала рубля.

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