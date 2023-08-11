VK перерегистрируется в калининградском офшоре

VK Company Limited (VK), среди активов которой — соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир@Mail.ru», решила перерегистрироваться в специальном административном районе в Калининградской области. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.



Решение о редомициляции с Британских Виргинских островов в Россию приняли акционеры и совет директоров. VK продолжит деятельность в РФ в качестве международной компании публичного акционерного общества.

«После государственной регистрации в Российской Федерации VK станет Международной компанией публичным акционерным обществом „ВК“ (МКПАО „ВК“) c местом нахождения в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области. Членами Совета директоров МКПАО „ВК“ остаются текущие члены Совета директоров VK Company Limited», — говорится в релизе.

В рамках этого решения утверждены устав компании, который вступит в силу с момента ее госрегистрации, решения о выпуске обыкновенных акций и обыкновенных конвертируемых акций класса А. В качестве регистратора МКПАО «ВК» утверждено Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр». «Также были приняты решения о делистинге Глобальных депозитарных расписок и Еврооблигаций компании с Лондонской фондовой биржи и о первичном листинге акций компании на Московской бирже», — добавили в VK.

Как сообщал накануне «Коммерсант», выручка VK в первой половине 2023 года составила 57,3 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчетности. Она выросла на 36% к аналогичному периоду прошлого года.