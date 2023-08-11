«По совокупности критериев»: что известно о перерегистрации VK в калининградском офшоре

В пятницу, 11 августа, компания VK, среди активов которой — соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир@Mail.ru», объявила о решении прекратить деятельность на Британских Виргинских Островах и зарегистрироваться в России. Местом нахождения юрлица выбран специальный административный район на Октябрьском острове. «Новый Калининград» рассказывает, что известно о перерегистрации VK и что принесет это решение региону.



Зачем VK понадобилось перерегистрироваться?

О планах провести редомициляцию VK сообщала еще в феврале 2023 года. В компании это намерение объясняли тем, что «подавляющее большинство активов» базируется и приносит выручку в России, а число российских держателей ценных бумаг увеличилось.

Как писал «Коммерсант», этому решению предшествовали изменения в бизнесе VK, произошедшие вследствие специальной военной операции России на Украине. В частности, VK продала свое международное игровое подразделение My.Games, а зарубежный инвестхолдинг Prosus вышел из ее капитала.

В пресс-службе VK на вопрос «Нового Калининграда» о том, чем объясняется выбор специального административного района в Калининграде в качестве нового места регистрации, ответили следующее: «Это один из двух специальных районов, доступных для редомициляции (перевода компании из одной юрисдикции в другую, — прим. „Нового Калининграда“). По совокупности критериев САР в Калининградской области наиболее нам подходит».

В Корпорации развития Калининградской области сообщили, что готовы оказать VK необходимое содействие. «Как управляющая компания САР Корпорация развития готова оказать полный спектр услуг по реализации планов компании по редомицилизации в кратчайшие сроки», — отметил глава корпорации Андрей Толмачев.

Что значит «калининградский офшор»?

Специальный административный район на острове Октябрьском был создан в 2018 году. Как писал ранее «Новый Калининград», его сложно назвать полноценным офшором, это скорее временное убежище. В САРе запрещено регистрировать новые компании: его резидентами могут стать только фирмы, созданные до 2018 года в других юрисдикциях и пожелавшие переехать в Россию.

У резидентов офшора нет никаких специальных обязательств перед регионом. Формально фирма должна инвестировать 50 млн рублей, но их можно потратить где угодно и почти на что угодно. В законе не прописан так называемый налоговый сабстенс — условия, которые должен соблюдать резидент, например, по минимальному числу сотрудников или закупаемым у местных компаний услугам. Законодательством также не предусмотрен фиксированный сбор за присутствие.

Вместе с тем власти утверждали, что резиденты офшора на Острове стали основным источником увеличения сбора налога на доходы физлиц в Калининграде. За первое полугодие прошлого года они пополнили бюджет Калининграда НДФЛ в размере 746,7 млн рублей. В целом за шесть месяцев 2022 года резиденты САР на Острове заплатили в областной и местный бюджеты 2,6 млрд рублей налогов.







Что меняется для VK?

По решению акционеров и совета директоров прекращает деятельность структура VK Company Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Новое юрлицо будет международной компанией публичного акционерного общества. В специальном административном районе на острове Октябрьском планируют зарегистрировать МКПАО «ВК». Членами его совета директоров будут нынешние члены совета директоров VK Company Limited.

В рамках этого решения утверждены устав компании, который вступит в силу с момента ее госрегистрации, решения о выпуске обыкновенных акций и обыкновенных конвертируемых акций класса А. «Также были приняты решения о делистинге Глобальных депозитарных расписок и Еврооблигаций компании с Лондонской фондовой биржи и о первичном листинге акций компании на Московской бирже», — сообщили в VK.

Калининградцам нужно радоваться?

Насколько это радостное событие, пока сказать сложно. В компании VK не ответили на вопрос «Нового Калининграда» о том, какое количество рабочих мест планируется создать в Калининградской области после перерегистрации. В пресс-службе не стали приводить и оценку налоговых выплат в консолидированный бюджет региона.

В правительстве Калининградской области сообщили лишь, что «приветствуют решение» VK о перерегистрации в САР. «Уверен, что такое решение даст дополнительный импульс нашему дальнейшему сотрудничеству», — прокомментировал «Новому Калининграду» начальник пресс-службы правительства Дмитрий Лысков.

В Корпорации развития области предположили, что VK может принять участие в «социальных проектах» региона. «Регистрация компании в качестве резидента САР на острове Октябрьском означает новые инвестиции в российскую экономику и новые рабочие места в регионе. По действующему законодательству минимальный объем инвестиций для получения статуса международной компании в САР составляет 50 млн рублей. Как показывает практика, компании нередко принимают решение о существенно больших вложениях на территории Российской Федерации в целом, а также активно включаются в социальные проекты нашего региона», — сказал глава Корпорации развития области Андрей Толмачев.

VK — крупнейшая российская технологическая компания. Как следует из ее отчета по международным стандартам финансовой отчетности, выручка компании в первой половине 2023 года составила 57,3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 36%. «Основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы, которая увеличилась на 51% год к году до 35,1 млрд рублей», — говорится в отчете.

Текст: Елена Калугина. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград