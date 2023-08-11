ЦБ разработал два «более кризисных» сценария развития экономики РФ помимо базового

ЦБ РФ разработал два более кризисных варианта развития российской экономики помимо базового сценария — «усиление фрагментации» и «рисковый». Об этом говорится в опубликованном ЦБ проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024-2026 годы, пишет «Интерфакс».

«Основные риски для российской экономики связаны с ухудшением геополитического фона и ситуации в мировой экономике в целом. С учетом этого Банк России рассматривает два альтернативных сценария», — разъясняется в проекте.

«В сценарии „усиление фрагментации“ предполагается, что тенденции деглобализации нарастают. Страны все больше делятся на блоки, все больше производств перемещают обратно на свою территорию или в дружественные и географически близкие страны. Для российской экономики помимо ухудшений условий торговли в целом это также означает вероятное усиление санкционного давления», — отмечается в документе. Если в базовом варианте инфляция в РФ возвращается к 4% уже в 2024 году, то в сценарии «усиление фрагментации» в 2024 году ожидается инфляция в 5-7%, а к 4% возвращается в 2025 году. Ключевая ставка в 2024 году прогнозируется в интервале 11-12%, в 2025 году — 8-10%, в 2026 году — 5,5-6,5%.

«В сценарии „рисковый“ собирается весь комплекс неблагоприятных внешних условий. Устойчивость инфляционного давления и стремление сохранить доверие к своей политике заставляют центральные банки стран с развитой экономикой ужесточать денежно-кредитную политику сильнее. <...> Для российской экономики в этом сценарии также вероятно усиление санкционного давления», — описывают самый кризисный сценарий в ЦБ. В случае реализации данного сценария предполагается глобальный финансовый кризис, спад ВВП РФ на 3-5% и инфляция в 11-13% в 2024 г.