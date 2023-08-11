В Центробанке уточнили причины ослабления курса рубля

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В Центробанке считают, что на ослабление рубля влияют экспортно-импортные операции. При этом регулятор не видит в этом рисков для финансовой стабильности страны Об этом заявил на пресс-конференции зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, пишет ТАСС.

«Как показывает опыт прошлых эпизодов, когда мы пользовались этой мерой, <...> решения о временной приостановке [покупок валюты] сами по себе не оказывают существенного влияния на преобладающий уровень валютного курса, но они действительно позволяют снизить опасения рынка о дополнительном росте волатильности из-за проведения покупок и, соответственно, оказывают в целом стабилизирующее влияние на рынок. Поэтому с точки зрения вопроса, видим ли мы риски финансовой стабильности, то нет, на сегодня мы рисков не видим, но мы хотели бы избежать ситуации, когда мы дополнительно усилим волатильность рынка этими операциями. Соответственно, считаем возможным их приостановить до конца этого года. <...> И по поводу динамики курса — мы по-прежнему считаем, что решающим фактором является то, что происходит в части экспорта и импорта товаров и услуг», — отметил Заботкин.

По данным информагентства, 11 августа курс евро на Мосбирже поднимался выше 108 рублей впервые с 24 марта 2022 года. Доллар рос на 0,65% — до 98,1 рубля.

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