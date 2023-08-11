Облвласти закупают угля на полмиллиарда рублей

Все новости по теме: Строительство газопровода в Балтийск

Областные власти закупают уголь для бюджетных учреждений на 499 895 621 рублей. Карточка аукциона размещена на портале Госзакупок.

Твердое топливо приобретается для 44 организаций, лидерами по закупке являются теплосети Балтийска с заказом на 161 млн рублей, Багратионовска с результатом в 98 млн и Гвардейска с суммой в 90 млн рублей.

Заказчиком выступает Центр обеспечения организации и проведения торгов.

Итоги аукциона будут подведены 29 августа.

Поставки будут осуществляться партиями до 1 мая 2024 года.

Областные власти планируют отказаться от использования угля для отопления Балтийска, однако строительство газопровода отстает от предполагаемых сроков.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter