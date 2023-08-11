Облвласти закупают угля на полмиллиарда рублей

Областные власти закупают уголь для бюджетных учреждений на 499 895 621 рублей. Карточка аукциона размещена на портале Госзакупок.



Твердое топливо приобретается для 44 организаций, лидерами по закупке являются теплосети Балтийска с заказом на 161 млн рублей, Багратионовска с результатом в 98 млн и Гвардейска с суммой в 90 млн рублей.

Заказчиком выступает Центр обеспечения организации и проведения торгов.

Итоги аукциона будут подведены 29 августа.

Поставки будут осуществляться партиями до 1 мая 2024 года.