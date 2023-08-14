Центробанк: ослабление курса рубля не является угрозой для финансовой стабильности

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Банк России по-прежнему считает, что ослабления курса рубля не угрожает финансовой стабильности. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы регулятора.

«На сегодня угрозы финансовой стабильности нет, — подчеркнули в ЦБ, напомнив, что обменный курс формируется под влиянием большого числа факторов. — Наряду со значительным сокращением стоимостных объемов экспорта происходит расширение спроса на импорт, связанное с активным ростом внутреннего спроса, в том числе на фоне высоких темпов кредитования при сохранении повышенного уровня государственного спроса».

В Центробанке уточнили, что действия в области денежно-кредитной политики (ДКП) будут направлены на то, чтобы нейтрализовать последствия от этих факторов для стабилизации инфляции на цели 4% в 2024 году.

«Для стабилизации инфляции на 4% требуется дальнейшее ужесточение ДКП. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — пояснил регулятор.

По данным информагентства, 14 августа на «Мосбирже» курс доллара поднялся выше 101 рубля, курс евро преодолел планку в 110 рублей.

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