В ОСК признали факт «небольшого отставания» по строительству фрегатов для Индии на ПСЗ «Янтарь»

В ОСК признали факт «небольшого отставания» по строительству двух фрегатов проекта 11356М для Индии на ПСЗ «Янтарь». Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова генерального директора Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
«В настоящее время строительство кораблей идет по уточненным графикам достройки и испытаний. По отдельным позициям есть небольшое отставание от графиков (менее 6 месяцев). На первом из фрегатов произведены пробные пуски дизель-генераторов, идет подготовка к заводским швартовным испытаниям», — сказал Рахманов.Контракт на поставку Россией двух фрегатов проекта 11356М был подписан министерством обороны Индии 27 октября 2018 года. Согласно договоренностям, два фрегата построят на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в 2023-2024 годах, а два — на государственных верфях Индии на Гоа. В постройке «российской» пары фрегатов решили применить корпуса двух фрегатов, строительство которых приостановили из-за отсутствия двигательных установок, которые ранее поступали с Украины.