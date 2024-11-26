СМИ: министр обороны Индии намерен в декабре посетить Калининград

СМИ: министр обороны Индии намерен в декабре посетить Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Министр обороны Индии намерен посетить Москву и Калининград 8-10 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военных кругах в Нью-Дели.

«Раджнатх Сингх примет участие в церемонии поднятия флага на фрегате проекта 11356 и передаче его в состав индийских ВМС», — передаёт агентство.

Контракт на поставку Россией двух фрегатов проекта 11356М был подписан министерством обороны Индии 27 октября 2018 года. Согласно договоренностям, два фрегата построят на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в 2023-2024 годах, а два — на государственных верфях Индии на Гоа. В постройке «российской» пары фрегатов решили применить корпуса двух фрегатов, строительство которых приостановили из-за отсутствия двигательных установок, которые ранее поступали с Украины.

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