Решение Центробанка провести внеочередное заседание по ставке укрепило курс рубля

Рубль развернулся вверх и существенно укрепился к бивалютной корзине на фоне решения Банка России провести во вторник внеочередное заседание по ключевой ставке. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как уточняет информагентство, курс доллара составил 97,66 руб. в 19:00, что на 1,76 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 101 рубля впервые с 23 марта 2022 года. Евро к этому времени стоил 107,05 руб., подешевев на 1,73 рубля. Ранее евро поднимался выше 111 рублей впервые с той же даты. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,75 рубля — до 101,89 руб. Курс китайского юаня снизился на 30,5 копейки — до 13,39 руб.

По мнению экспертов, поводом к коррекции рубля послужило решение Банка России провести 15 августа внеочередное заседание по ключевой ставке.

Напомним, Банк России 21 июля принял решение повысить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов — до 8,5% годовых, отметив, что допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях.