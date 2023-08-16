Глава Минцифры оценил дефицит кадров в IT-отрасли в России

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Дефицит кадров в IT-отрасли в РФ составляет порядка 500-700 тыс. человек. Об этом сообщил в среду на совещании президента с членами правительства глава Минцифры Максут Шадаев, пишет «Интерфакс».

«Дефицит разработчиков мы оцениваем примерно в 500-700 тыс. человек, которые нам нужны для того, чтобы поддерживать высокие темпы развития отрасли», — констатировал он.

«Хотя кадровая база отрасли тоже увеличивается. На 13% у нас увеличилось количество сотрудников за прошлый год, которые работают в IT-компаниях», — отметил Шадаев, уточнив, что всего в России в IT-отрасли работают почти 740 тыс. человек.

В то же время глава Минцифры заверил, что IT-отрасль в России продолжает расти и активно развиваться. «За прошлый год на 22% вырос объем продаж российских IT-решений», — сообщил он.

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