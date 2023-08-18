СМИ: для Калининградской области хотят заказать два «слишком маленьких» грузопассажирских парома

Для Калининградской области планируется построить два новых грузопассажирских парома. Компания «Балтикпорт» запросила у Амурского судостроительного завода сроки строительства, цену и технические характеристики, пишут «Ведомости».

«Заказаны два парома проекта CNF11CPD за 9,8 млрд руб. Длина паромов — 131 м, ширина — 19,92 м. Он может принимать на борт, например, 32 железнодорожные цистерны, 26 грузовых вагонов и столько же полувагонов (все габарита Т-1)», — уточняется в сообщении.

При этом источник «Ведомостей» в одной из судоходных компаний опасается, что паромы серии CNF11CPD будут неэффективны для перевозок грузов из Петербурга в Калининград, поскольку «они слишком маленькие, много времени будет уходить на загрузку и разгрузку. Их проектировали под более короткое плечо». По мнению эксперта, для работы на калининградском направлении лучше подходят паромы проекта CNF19M, которые сегодня возят грузы между Усть-Лугой и Балтийском.

В свою очередь, «Руград» со ссылкой на «Ведомости» сообщает, что «Балтикпорт» до этого не эксплуатировал паромы, а «занимался перевозкой туристов».

Напомним, в конце июня о планах построить еще два железнодорожных парома для курсирования на калининградском направлении сообщал замглавы Росморречфлота Борис Ташимов. Также, по его словам, до конца 2023 года планируют поставить два дополнительных судна для обеспечения морских перевозок между Санкт-Петербургом и Калининградом.

О том, как живет Калининградская область в условиях транспортной полублокады, читайте в спецпроекте «Нового Калининграда».