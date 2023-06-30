Росморречфлот: планируется строительство еще двух железнодорожных паромов для Калининграда

Для курсирования на калининградском направлении планируется построить еще два железнодорожных парома. Как пишет ТАСС, об этом сообщил замглавы Росморречфлота Борис Ташимов во время коллегии ведомства.



«Пока мы прорабатываем вопрос финансирования с Минфином. Это уже аналоги существующих железнодорожных паромов, двухтопливные. Стоимость определим после того, как поймем потребность с Минфином. В районе трех лет рассчитываем выйти на строительство», — цитирует информагенство слова Ташимова. Он добавил, что строительство паромов запланировано «в среднесрочной перспективе».

По словам замглавы Росморречфлота, также до конца 2023 года планируют поставить два дополнительных судна для обеспечения морских перевозок между Санкт-Петербургом и Калининградом.

«Судоходными компаниями сейчас прорабатывается вопрос постановки на линию двух дополнительных паромов уже в текущем году. Это позволит нарастить провозную способность и создать резерв для замещения судов выбывающих в ремонт», — цитирует ТАСС слова Ташимова.

Как ранее заявлял губернатор региона Антон Алиханов, в июне ожидается выход двух новых судов на калининградскую морскую линию. По словам губернатора, сейчас между Калининградской областью и Санкт-Петербургом и Усть-Лугой курсируют 20 судов — три парома, два танкера и 15 сухогрузов.



По мнению вице-премьера правительства Калининградской области Александра Рольбинова, в регионе еще есть потенциал для увеличения количества судов.