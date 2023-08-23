Алиханов призвал Порембского сокращать дефицит областного бюджета

Губернатор Антон Алиханов призвал министерство финансов сокращать дефицит областного бюджета. Речь об этом шла на заседании регионального правительства в среду, 23 августа. Глава минфина Виктор Порембский отчитался об исполнении бюджета за первое полугодие.



По словам чиновника, плановые доходы в 2023 году составляют 114,4 млрд рублей, расходы — 132,5 млрд. Плановый дефицит — 18,2 млрд рублей, он «достаточно значителен», отметил Порембский, добавив, что покрытие обеспечивается остатками на счету и коммерческими заимствованиями. В первом полугодии доходы поступили в объеме 51,7 млрд рублей (45% от уточненных годовых назначений). Расходы профинансированы в сумме 54,8 млрд рублей (41% от уточненных годовых бюджетных ассигнований).

«Таким образом, в первом полугодии областной бюджет исполнен с дефицитом. На отчетную дату он составил 3,1 млрд рублей и обеспечен остатками на счете и привлечением инфраструктурного бюджетного кредита», — сообщил министр финансов.

Он отметил, что в 2023 году запланировано привлечение коммерческих заимствований на сумму 10,5 млрд рублей. Из них 7,5 млрд рублей составят банковские кредиты, 3 млрд рублей — облигации, в частности 2 млрд — биржевые и 1 млрд — облигации для населения. «Из них 700 миллионов рублей уже размещено, хотя этот показатель достаточно подвижный в текущих условиях», — отметил Виктор Порембский.

По его словам, с учетом заимствований дополнительная нагрузка по расходам на бюджет возникнет в 2024 году. «По бюджетным ассигнованиям она оценивается в полмиллиарда рублей, но с учетом оптимизации сроков заимствований фактически дополнительные расходы составят в следующем году, исходя из действующих условий по ключевой ставке, порядка ста миллионов рублей», — уточнил чиновник.

Губернатор Антон Алиханов попросил в ближайшее время не увеличивать объем заимствований. «Виктор Ярославович, исходя из того, как у нас развивается ситуация со ставкой — понятно, что она, скорее всего, в ближайшей перспективе, наверное, будет корректироваться в сторону понижения. Но те доходы, которые вы показываете и с учетом их наличия — хотелось бы, чтобы все-таки сокращали объем дефицита. И объем заимствований не наращивайте», — сказал Алиханов.