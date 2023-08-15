Центробанк повысил базовую ставку с 8,5 до 12%

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Во вторник, 15 августа, Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 350 б.п. — до 12,00% годовых. Об этом сообщает «Интерфакс».

Регулятор пояснил, что решение принято с целью ограничения рисков для ценовой стабильности, при этом воздержавшись от традиционого сигнала о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП) и ограничившись на сей раз лишь базовой фразой: «Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

Напомним, о решении регулятора провести внеочередное заседание по ставке стало известно накануне. Заявление ЦБ повлияло на курс рубля, который укрепился после заметного снижения в первой половине дня, когда доллар поднимался выше 101 рубля впервые с 23 марта 2022 года, а евро выше 111 рублей впервые с той же даты. При этом в Банке России в очередной раз заверили, что ослабления курса рубля не угрожает финансовой стабильности. 

Также напомним, что предыдущее повышение базовой ставки сразу на 100 базисных пунктов — до 8,5% — состоялось 21 июля. Тогда же регулятор заявлял, что допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях.

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