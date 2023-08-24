Калининградстат: за полгода реальная зарплата в регионе увеличилась на 6%

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В первом полугодии 2023 года реальная зарплата в Калининградской области увеличилась на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные приводит Калининградстат, указывая, что они рассчитаны с учетом индекса потребительских цен.

Среднемесячная номинальная зарплата в июне, по сведениям ведомства, составила в регионе 56 339 рублей. Это на 15,5% больше, чем в июне прошлого года. Рост реальной зарплаты фиксируется на уровне 11,5%.

В первом полугодии самая высокая зарплата, как указывают в Калининградстате, сложилась у сотрудников финансовых и страховых организаций, — 91 724 рубля. Наиболее высокие выплаты также фиксируют в сфере добычи полезных ископаемых, информации и связи, а также сельском, лесном хозяйстве и в области охоты, рыболовства и рыбоводства.

Самые низкие зарплаты — у жителей региона, работающих в сфере административных и сопутствующих услуг. К этой же категории относят сотрудников гостиниц и общепита и тех, кто занимается операциями с недвижимым имуществом.

Согласно исследованию РИА Новости, Калининградская область находится на одной из нижних строчек по уровню заработных плат в стране. Всего порядка 16% жителей региона получают зарплату выше средней по стране, выше двух средних — около 4%. Калининградская область также находится в хвосте рейтинга по благосостоянию семей и входит в число 30 регионов с самым закредитованным населением.

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