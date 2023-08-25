СМИ узнали о новых условиях России для уходящих с рынка компаний

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Россия требует дополнительных скидок на активы, которые иностранные компании хотят продать при уходе с российского рынка. Как пишет РБК, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Руководители иностранных компаний отмечают, что российские требования постоянно ужесточаются и соблюдать их становится все труднее. Они уже потеряли более $80 млрд от операций из-за списаний и упущенной выгоды.

Москва требует 50% скидки и взнос в российский бюджет в размере не менее 10% от цены сделки. По данным источников Reuters, некоторые компании сталкиваются с необходимостью предоставить дополнительные скидки на активы.

Минфин России в письменном ответе Reuters заявил, что может корректировать оценки в процессе продажи. «Цена может измениться только в том случае, если комиссия укажет на неправильную оценку рыночной стоимости иностранного бизнеса», — говорится в сообщении.

Источник на финансовом рынке, работающий с компаниями, покидающими Россию, сказал, что комиссия отказывается одобрить сделки, так как оценка, по ее мнению, должна быть на 20–30% ниже. «Это черный ящик», — отметил собеседник агентства.

Другой источник, который работает над сделками слияния и поглощения с иностранными компаниями, сказал, что сделки на сумму более $100 млн подвергаются особому риску быть отклоненными.

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