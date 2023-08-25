«Происходит резкое удорожание сырья»: предприниматель о ценах на рыбные консервы

Логистические трудности делают продукцию калининградских производителей абсолютно неконкурентоспособной на российском рынке. Об этом заявил директор ООО «Орион» Роберт Мурадян на совещании Калининградской торгово-промышленной палаты.

Он обозначил основные проблемы, актуальные в отрасли в период санкций: «Удорожание сырья обходится, в среднем, от 19 до 24 рублей за килограмм. Традиционно с одного килограмма рыбы мы получаем три единицы продукта, три банки консерв. И сейчас выходит так, что только поставка сырья обходится в 10 рублей на каждую банку», — сказал предприниматель.

На фоне сложной политической ситуации, в регионе был замечен существенный скачок цен на продовольственные товары.

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