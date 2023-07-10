Цена за килограмм лука впервые за 20 лет превысила 70 рублей

Цена за килограмм лука впервые за 20 лет превысила 70 рублей
Фото: Nein Arimasen / commons.wikimedia.org / CC BY-SA 3.0
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Килограмм репчатого лука в России впервые за 20 лет стал стоить больше 70 рублей. Виной всему аномально холодная зима, которая привела к потере урожая в Центральной и Средней Азии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

Средняя цена репчатого лука в магазинах страны достигла 73,3 рубля за килограмм в мае 2023 года. В апреле он стоил на 9% меньше — 67 рублей за килограмм. В конце и начале лета сезонные овощи всегда дорожают из-за того, что отечественные запасы заканчиваются и приходит импортная продукция.

«Но отметку в 70 руб. за один килограмм цены на лук перешагнули впервые за всю историю наблюдения Росстата как минимум с 2000 года <...> В последние десять лет цена килограмма репчатого лука в мае колебалась в диапазоне 30–40 руб. Даже в мае 2022 года, когда в поставках импортных товаров в Россию наблюдались масштабные сбои из-за нарушения логистики на фоне санкций, стоимость лука была на 29% ниже, чем в мае текущего года (год назад средняя цена составляла 56,8 руб./кг)», — передаёт РБК.

Согласно мониторингу цен от «Нового Калининграда», лук репчатый в местных супермаркетах сейчас стоит от 59,99 руб. (по акции) до 79,99 руб.

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